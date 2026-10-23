ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Около 60 человек примут участие в Северо-Кавказской научной школе по физике и математике, которая состоится 25-31 октября в Республике Ингушетия.
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