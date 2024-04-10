Как уберечь себя от двухдневных кошмарных ударов магнитного шторма 10 и 11 апреля Елена ГалицкаяНоволуние, которое произошло 8 апреля, будет иметь значительное воздействие на человеческий организм и значительно усилит воздействие ближайших магнитных бурь, запланированных на 10 и 11 апреля.
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