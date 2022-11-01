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Матешиц отказался от агрессивного лечения и доживал последние дни в уединении в Австрии (Kronen Zeitung)

Матешиц отказался от агрессивного лечения и доживал последние дни в уединении в Австрии (Kronen Zeitung)

Основатель «Ред Булл» Дитрих Матешиц провел последние 18 месяцев жизни в уединении, поскольку не захотел бороться с неизлечимой болезнью.

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