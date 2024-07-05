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Расстрелял людей на ночной дороге: В Ростове начался суд над военным

Расстрелял людей на ночной дороге: В Ростове начался суд над военным

Дело военного, расстрелявшего незнакомцев из автомата в Ростове-на-Дону дошло до суда. Вооруженный мужчина ловил попутку и открыл огонь по машине, водитель которой не пожелал остановиться.

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