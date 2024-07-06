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Ведущий Инграм признался, что Белый дом дал ему вопросы для Байдена

Ведущий Инграм признался, что Белый дом дал ему вопросы для Байдена

Радиоведущий Эрл Инграм проинформировал о том, что перед диалогом с лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом он получил перечень тем, на которые можно будет поговорить с политическим деятелем.

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