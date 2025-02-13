Заморозка среди зимы: Европа решила ограничить цены на газ

Еврокомиссия задумалась над ограничением цен на газ в ЕС в рамках «сделки о чистой промышленности». Возвращение к идее, которую проповедовал бывший глава ЕЦБ Марио Драги, произошло на фоне максимальных за два года цен на газ, возникших из-за перебоев с поставками российского голубого топлива, и холодной зимы.