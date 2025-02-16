Высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о его якобы сражении с чеченцами в Киеве в начале февраля 2022 года могут указывать на когнитивные нарушения, связанные с длительным употреблением наркотиков.
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