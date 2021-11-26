В «Московской электронной школе» появились новые виртуальные лаборатории по математике и физике. Пользователи смогут проводить эксперименты и решать творческие задачи.
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