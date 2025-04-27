Демобилизация мобилизованных Спустя почти три года после объявления частичной мобилизации тысячи призванных из Новосибирской области и других регионов…Сообщение Когда закончится сво: Почему бойцы не могут вернуться домой даже после окончания СВО? появились сначала на Ежедневные новости.