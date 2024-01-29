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Тревожное закулисье выборов: Кандидаты сговорились против Путина?

Тревожное закулисье выборов: Кандидаты сговорились против Путина?

Андрей Перла приоткрыл тревожное закулисье президентских выборов в России. Кандидаты сговорились против Владимира Путина.

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Комментарии
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Лиза
Во первых президент должен быть профессионалом, а это все под стать слабоумным политикам из Европы, но Россия то не Европа.....
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Ждунов и спящих, особенно среди молодежи и, прежде всего вузовской, немало. Ходорковский и другие кукловоды реально рассчитывают на победу их кандидата  в 2030, а сейчас будет генеральная репетиция. Ну, что-то вроде этого. И недооценивать  эту попытку никак нельзя. Если Даванков или Надеждин (или в сумме) наберут достаточно ощутимое количество голосов, то это вдохновит как самих западных кукловодов, так и их &quot;паству&quot; бороться за победу в 2030 году. А социально-политическая ситуация к тому сроку изменится. Увеличится доля молодежи, не знавшей  разруху 90-х, и нынешнего поколения до 30 (навальнисты), зомбированное интернетом, вряд ли быстро изменят свой антипутинизм.   Так что не все так безоблачно будет через 6 лет. ВЫВОДЫ: задача для всего российского общества на ближайшие 6 лет - борьба за нашу молодежь, за ее умы и настроения, за повышения ее социально-политического кругозора.
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17 час.

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