Тревожное закулисье выборов: Кандидаты сговорились против Путина?

АС

Александр Сысоев

Ждунов и спящих, особенно среди молодежи и, прежде всего вузовской, немало. Ходорковский и другие кукловоды реально рассчитывают на победу их кандидата в 2030, а сейчас будет генеральная репетиция. Ну, что-то вроде этого. И недооценивать эту попытку никак нельзя. Если Даванков или Надеждин (или в сумме) наберут достаточно ощутимое количество голосов, то это вдохновит как самих западных кукловодов, так и их "паству" бороться за победу в 2030 году. А социально-политическая ситуация к тому сроку изменится. Увеличится доля молодежи, не знавшей разруху 90-х, и нынешнего поколения до 30 (навальнисты), зомбированное интернетом, вряд ли быстро изменят свой антипутинизм. Так что не все так безоблачно будет через 6 лет. ВЫВОДЫ: задача для всего российского общества на ближайшие 6 лет - борьба за нашу молодежь, за ее умы и настроения, за повышения ее социально-политического кругозора.