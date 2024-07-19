«Авито» запустила «Запрос коммерческих предложений». Это сервис для малых предпринимателей

«Авито» запустил онлайн-сервис «Запрос коммерческих предложений» для малого бизнесаКоманда «Авито» анонсировала запуск нового сервиса «Запрос коммерческих предложений», разработанного специально для индивидуальных предпринимателей и компаний.
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