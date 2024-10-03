Сотрудники транспортной полиции и представители Общественного совета при УТ МВД России по ДФО объединились, чтобы рассказать будущим железнодорожникам о вреде наркотиков

В стенах Дальневосточного государственного университета путей сообщения, прошла встреча начальника ОКОН УТ МВД России по ДФО, подполковника полиции Ивана Шаранта и представителей Общественного совета со студентами.
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