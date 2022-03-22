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Гаджиев: «Если сохранят нынешнее количество команд в РПЛ, то я это решение не понимаю»

Гаджиев: «Если сохранят нынешнее количество команд в РПЛ, то я это решение не понимаю»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу возможности расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд.

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