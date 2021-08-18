BioWare поделилась любопытными секретами разработки Dragon Age

На ранних этапах разработки культовая ролевая игра Dragon Age: Origins, дебютировавшая в 2009 году, имела полноценный многопользовательский компонент — разработчики реализовали полностью рабочий мультиплеерный режим, который почти дожил до релиза.
На ранних этапах разработки культовая ролевая игра Dragon Age: Origins, дебютировавшая в 2009 году, имела полноценный многопользовательский компонент — разработчики реализовали полностью рабочий мультиплеерный режим, который почти дожил до релиза.
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