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  • Виталий
    Хованский - это однофамилец или родственник?Блогера Хованског...

BioWare поделилась любопытными секретами разработки Dragon Age

BioWare поделилась любопытными секретами разработки Dragon Age

На ранних этапах разработки культовая ролевая игра Dragon Age: Origins, дебютировавшая в 2009 году, имела полноценный многопользовательский компонент — разработчики реализовали полностью рабочий мультиплеерный режим, который почти дожил до релиза.

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