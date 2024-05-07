Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Как в Беларуси идут полевые работы.

Как в Беларуси идут полевые работы.

Больше месяца объемы ярового сева опережали прошлогодние. Этому способствовала ранняя весна. Ежедневно на прошлой неделе в целом по стране засевалось по 60 - 65 тысяч гектаров - в 5 - 6 раз больше, чем в середине третьей декады апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх