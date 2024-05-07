Как в Беларуси идут полевые работы.

Больше месяца объемы ярового сева опережали прошлогодние. Этому способствовала ранняя весна. Ежедневно на прошлой неделе в целом по стране засевалось по 60 - 65 тысяч гектаров - в 5 - 6 раз больше, чем в середине третьей декады апреля.
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