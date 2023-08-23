Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Медведева о новом показательном номере: «Я подумала, что у меня всегда большое либретто. Поэтому решила сделать что-то попроще, с упором на эстетику»

Накануне двукратная чемпионка мира представила на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» программу под композицию Life Людовико Эйнауди.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх