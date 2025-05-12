На Смоленщине к юбилею Победы привели в порядок 1500 памятников и захоронений

Губернатор Василий Анохин поблагодарил всех, кто принимал участие в этом важном деле. Более 1500 памятников и захоронений относящихся к Великой Отечественной войне с начала весны благоустроили и привели в порядок.
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