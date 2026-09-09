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Молодой россиянин напился с горя из-за девушки и чуть не умер

Молодой россиянин напился с горя из-за девушки и чуть не умер

Врачи Нижнетагильской областной больницы спасли 20-летнего жителя Свердловской области, который едва не скончался от внутреннего кровотечения после употребления алкоголя .

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