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Альфа-Банк РПЛ. «Крылья Советов» примут «Родину», «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в субботу

8-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем « Крылья Советов » – « Родина ». В субботу « Зенит » примет « Локомотив », «Динамо» – «Оренбург», ЦСКА сыграет дома с «Рубином».

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