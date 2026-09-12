«Дочки-матери» почти 20 лет спустя: закрытая жизнь, семейные драмы и уход ключевых актеров

Сериал «Дочки-матери» вышел на экраны в 2007 году и с первых серий захватил зрителей. Сюжет строился вокруг двух женщин — 19-летней Лилии и 38-летней Ирины, которые и не подозревали о своем кровном родстве.
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