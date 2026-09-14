Быстрый и ещё быстрее

"11 сентября в 18:42 водитель 2004 года рождения, стаж управления транспортными средствами 4 года, управляя автомобилем Рено Меган, по улице Николая Ершова со стороны Разведчика Ахметова в направлении улицы Космонавтов, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НИКОЛАЯ ЕРШОВА-НОВАТОРОВ, в нарушение п.
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