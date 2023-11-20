Массовое бегство иностранных наемников с территории Украины: реальность ожесточенных боев Елена ВайленкоСогласно информации от офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Костюка, многие иностранные наемники, поддерживающие украинскую армию, сталкиваются с трудностями и массово покидают страну из-за интенсивных боевых действий.
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