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FONBET Чемпионат КХЛ: где смотреть трансляции, как выгодно сделать ставку и кто станет победителем нового сезона? 

1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом» стартовал 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги.

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