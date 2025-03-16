Бастрыкин потребовал доклад о таксисте, который высадил 12-летнюю девочку

Мужчина не стал довозить ребенка до пункта назначения, несмотря на оплаченную поездку Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации с барнаульским таксистом, который не довез до школы 12-летнюю девочку и высадил ее на дороге.