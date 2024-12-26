У скандинавов опять голова болит: на Балтике – очередное загадочное не то ЧП, не то диверсия

Как сообщает финское издание Yle со ссылкой на управляющую финскими электросетями компанию Fingrid, в Балтийском море произошел очередной разрыв кабеля прямого сообщения между Финляндией и Эстонией Estlink 2.
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