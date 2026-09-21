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Мировое обозрение

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Ещё троих иностранных наблюдателей на выборах в РФ внесли в базу «Миротворца»*

Ещё троих иностранных наблюдателей на выборах в РФ внесли в базу «Миротворца»*

Украинский сайт «Миротворец»* продолжил пополнять свои списки иностранными гражданами, чья вина перед Киевом заключается лишь в одном — они согласились наблюдать за российскими выборами.

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