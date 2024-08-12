Как стерилизовать банки в электрической духовке? Делюсь своим опытом

Для многих сейчас сезон заготовок в самом разгаре, а для кого-то он уже подходит к завершению. Думаю, никто не будет спорить, что срок хранения наших заготовок во многом зависит от того, насколько хорошо мы подготовим тару, насколько она будет хорошо промыта и простерилизована.