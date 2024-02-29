Нет ничего прекраснее, чем гулять по зимнему Салехарду в теплую погоду. Сегодня 29 февраля. Запомним этот четверг, ведь повторится он только через 4 года! Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.