Нет ничего прекраснее, чем гулять по зимнему Салехарду в теплую погоду. Сегодня 29 февраля. Запомним этот четверг, ведь повторится он только через 4 года! Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.
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