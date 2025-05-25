Спасатели помогли девяти застрявшим в Ямальской тундре

Спасатели «Ямалспаса» за минувшие сутки три раза выезжали на помощь жителям Ноябрьска. В лесах и болотах застряли девять человек, сообщил начальник Ноябрьского поисково-спасательного отряда Александр Шохирев.
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