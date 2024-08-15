Как выбрать новый аккумулятор для легкового автомобиля: советы и рекомендации

Каждый автовладелец знает, что надежный аккумулятор — это залог бесперебойной работы автомобиля. При покупке нового аккумулятора важно учитывать несколько факторов, чтобы сделать правильный выбор и обеспечить своему транспортному средству долгую и стабильную работу.