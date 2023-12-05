В Конгрессе США рассказали, почему провалился «секретный брифинг» о выделении помощи для Киева

Член Верхней палаты Конгресса США сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни на брифинге во вторник, 5 декабря, заявил, что запланированный демократами «секретный брифинг», на котором планировалось убеждать в важности скорейшего согласования новой помощи для Киева провалился, потому что республиканцы не захотели это слушать, – сообщают СМИ.