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«Москва ответит»: Лавров предостерег США от развертывания РСМД

«Москва ответит»: Лавров предостерег США от развертывания РСМД

Министр предупредил, что Москва вместе с Пекином дадут отпор Вашингтону. Если США реализуют план по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва отреагирует на эти шаги.

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