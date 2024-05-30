«Москва ответит»: Лавров предостерег США от развертывания РСМД

Министр предупредил, что Москва вместе с Пекином дадут отпор Вашингтону. Если США реализуют план по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе, Москва отреагирует на эти шаги.
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