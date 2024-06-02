Политика как он...
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Политика как она есть

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Не пора ли назвать армию Израиля как "еврейско-​фашистские войска"?

Не пора ли назвать армию Израиля как "еврейско-​фашистские войска"?

В ходе операции на юге Сектора Газа карательные еврейские войска захватили всю границу концлагеря с Египтом, которую называют Филадельфийский коридор.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Ни в одной религии мира, кроме иудаизма (сиречь - сионизма), нет ссылок на то, что врага нужно убивать. Беспощадно. Включая и своих единоверцев. 22 ссылки... Избранный народ...
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9 час.
Одиссей
Справедливости ради... Иудаизм - религия бронзового века, перехода общества от первобытно-общинного строя к ранне-рабовладельческому. Возникновение по времени - примерно 1,5-2 тыс. лет до н.э. Будем объективны: времена были темными, нравы - жестокими и наши славные предки вряд ли были более гуманными.  А потом - в начале 1го тысячелетия - иудаизм породил христианство и ислам и, тем самым, ввел новые нормы морали.  Другое дело, что ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ адепты требуют исполнения ВСЕХ норм иудаизма так, как они записаны в Ветхом Завете. Но, пардоньте, с тех пор прошло 3-4 тыс. лет, мир изменился и тащить в наш мир нравы и обычаи рабовладельческого общества - преступление!!!
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9 час.
Одиссей
Но мы же не ОНИ!!! И не хотим быть ТАКИМИ же, как они!!!  Центры - центрами, но, если при этом погибнет куча мирняка, как в Газе, то насколько нам нужна ТАКАЯ победа?
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8 час.

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