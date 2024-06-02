Не пора ли назвать армию Израиля как "еврейско-​фашистские войска"?

Ни в одной религии мира, кроме иудаизма (сиречь - сионизма), нет ссылок на то, что врага нужно убивать. Беспощадно. Включая и своих единоверцев. 22 ссылки... Избранный народ...

Одиссей

Справедливости ради... Иудаизм - религия бронзового века, перехода общества от первобытно-общинного строя к ранне-рабовладельческому. Возникновение по времени - примерно 1,5-2 тыс. лет до н.э. Будем объективны: времена были темными, нравы - жестокими и наши славные предки вряд ли были более гуманными. А потом - в начале 1го тысячелетия - иудаизм породил христианство и ислам и, тем самым, ввел новые нормы морали. Другое дело, что ОРТОДОКСАЛЬНЫЕ адепты требуют исполнения ВСЕХ норм иудаизма так, как они записаны в Ветхом Завете. Но, пардоньте, с тех пор прошло 3-4 тыс. лет, мир изменился и тащить в наш мир нравы и обычаи рабовладельческого общества - преступление!!!