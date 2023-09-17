Гол «Спартака» на 91-й, фиаско «МЮ», 5:0 от «Барсы», «Интер» разбил «Милан», поул Сайнса и провал «Ред Булла», скандал с Гуменником и Rammstein, Абаскаль против сборной и другие новости

1. Гол Срджана Бабича на 91-й минуте принес «Спартаку» победу над «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ. ЦСКА вырвал ничью у «Крыльев», отыгравшись с 0:2, Рошу удалили на 62-й, Солдатенкова – на 91-й.
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