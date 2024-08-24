Полиция патрулирует зону эвакуации после ночной атаки на Воронежскую область

После уничтожения и подавления беспилотных летательных аппаратов дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на месте работают полиция, медики и другие структуры, сообщил глава администрации Острогожского муниципального района Сергей Хорошилов.
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