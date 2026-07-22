Цена нефти Brent превысила 92 доллара впервые с июня

Стоимость нефти Brent превысила 92 доллара, достигнув этого уровня впервые с 11 июня. На утро 4:16 по московскому времени сентябрьские фьючерсы подорожали на 0,68%, а августовские на нефть WTI выросли на 0,9%, до 85,24 доллара за баррель.