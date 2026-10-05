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ДумаТВ

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Использование VPN может стать платным

Использование VPN может стать платным

Минцифры обсуждает с операторами введение платы за использование более 50 ГБ международного интернет-трафика в сетях 5G.

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