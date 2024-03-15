Свыше 240 подъемников установят в жилых домах для маломобильных москвичей

В этом году в столице установят 250 подъемников в жилых домах для маломобильных горожан. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии