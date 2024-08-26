Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Просто договорняки не позволяют мосты взрывать. Людей жалко.Депутат Госдумы о...
  • Игорь Васиков
    Когда всё закончится, возвращаться будут уже не на украину, не будет такой страны...Боевик ВСУ требуе...
  • Nikita Kopitov
    Сидел бы дома,остался б жив.Ирония судьбы: ро...

На Украине дали неожиданный ответ на вопрос «Чей Крым»?

На Украине дали неожиданный ответ на вопрос «Чей Крым»?

Украинский телеграм-ресурс UA War Infographics создал эксклюзивную инфографику, в которой изобразил обобщенные лица каждого региона Украины, где сочетаются важные показатели его состояния: экономическое, гуманитарное и социальное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Херня  идиотская  вся  эта  инфографика.
Ответить
13 час.
Юрий Золотарев
Точно! Посля ВАШЕЙ &quot;победы&quot;, а  это значит - НИКОГДА! Бо любая &quot;пэрэмоха&quot; закономерно превращается у вас в &quot;зРАДУ&quot;. Вот и РАДУйтесь!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх