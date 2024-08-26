Украинский телеграм-ресурс UA War Infographics создал эксклюзивную инфографику, в которой изобразил обобщенные лица каждого региона Украины, где сочетаются важные показатели его состояния: экономическое, гуманитарное и социальное.
На Украине дали неожиданный ответ на вопрос «Чей Крым»?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Херня идиотская вся эта инфографика.
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13 час.
Юрий Золотарев
Точно! Посля ВАШЕЙ "победы", а это значит - НИКОГДА! Бо любая "пэрэмоха" закономерно превращается у вас в "зРАДУ". Вот и РАДУйтесь!
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5 час.
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