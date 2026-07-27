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Штаб по наблюдению за выборами в Приморье подписал соглашение о сотрудничестве с политическими партиями

Штаб по наблюдению за выборами в Приморье подписал соглашение о сотрудничестве с политическими партиями

Соглашения о сотрудничестве регионального общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Государственной Думы IX созыва и депутатов Законодательного Собрания Приморского края с политическими партиями подписано в краевом парламенте, сообщает PRIMPRESS.

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