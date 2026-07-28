Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Как оценивать свои возможности, и не тонуть в задачах

Как оценивать свои возможности, и не тонуть в задачах

Для начала посмотрите на себя со стороны.Определите текущую нагрузку Прежде чем браться за новые задачи на работе, чтобы не оказаться ещё в большем «пожаре», оцените время, которое тратите на выполнение текущих поручений.

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