Как оценивать свои возможности, и не тонуть в задачах

Для начала посмотрите на себя со стороны.Определите текущую нагрузку Прежде чем браться за новые задачи на работе, чтобы не оказаться ещё в большем «пожаре», оцените время, которое тратите на выполнение текущих поручений.
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