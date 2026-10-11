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Овечкин забил 1007-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — девять шайб

Овечкин забил 1007-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — девять шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен».

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