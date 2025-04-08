Сирия решила вернуть послов из Москвы и Эр-Рияда

SANA: Сирия направит в Дамаск послов в Москве и в Эр-Риядепосольство Сирии в Мансуровском переулке в МосквеМинистерство иностранных дел Сирии приняло решение перевести послов страны в России и в Саудовской Аравии в центральный аппарат в Дамаске, сообщает государственное агентство SANA.