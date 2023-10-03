Оперштаб: заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 13,8% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России поднялась на 13,8% в сравнении с предыдущей неделей. Об этом сообщил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в своем Telegram-канале.
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