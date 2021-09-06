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Япония выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

Япония выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

В Токио считают, что экономическая деятельность не должна ущемлять их правовые позиции.фото: pixabay.

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Ваша Светлость
Япония претендует, Япония выступает... Смешно! Я претендую на пилотку Шарлиз Терон, а ей пох на мои претензии!:)) И что? Так и с Японией, России пох!
Светлана Снегина
ну Шарлиз то может и согласится)))) а вот Россия - нет )))
Ваша Светлость
Эх Вашими бы устами...:))))

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