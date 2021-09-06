Япония выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

ГГлагоLПолитикаЯпония выступили против создания особой экономической зоны на КурилахВ Токио считают, что экономическая деятельность не должна ущемлять их правовые позиции.фото: pixabay.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьЯпония претендует, Япония выступает... Смешно! Я претендую на пилотку Шарлиз Терон, а ей пох на мои претензии!:)) И что? Так и с Японией, России пох!Светлана Снегинану Шарлиз то может и согласится)))) а вот Россия - нет )))Ваша СветлостьЭх Вашими бы устами...:))))Комментировать
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