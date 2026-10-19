Сумасшедшая неделя: Трамп душит Зеленского, Макрон скрипит зубами, Путин выжигает «польские коридоры» Начиная с понедельника, для «коалиции желающих» приходили плохие новости, а закончилось вообще погромами Александр Уральский На фото (слева направо): президент Франции Эмманюэль Макрон, президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
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