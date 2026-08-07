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Большинство украинцев против вывода ВСУ из Донбасса - КМИС

Большинство украинцев против вывода ВСУ из Донбасса - КМИС

Киевский международный институт социологии опубликовал данные опроса, согласно которому 60% граждан Украины считают категорически неприемлемым вывод войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности .

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