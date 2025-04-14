На работе я всегда выкладываюсь на 100%! 12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу!.
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На работе я всегда выкладываюсь на 100%! 12% в понедельник, 23% во вторник, 40% в среду, 20% в четверг и 5% в пятницу!.