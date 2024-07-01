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Иваново

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Станислав Воскресенский: масштабная реконструкция Лежневской не отменяет наших обязательств по поддержанию дороги в достойном состоянии, люди ждать не...

Станислав Воскресенский: масштабная реконструкция Лежневской не отменяет наших обязательств по поддержанию дороги в достойном состоянии, люди ждать не...

Станислав Воскресенский: масштабная реконструкция Лежневской не отменяет наших обязательств по поддержанию дороги в достойном состоянии, люди ждать не должны Об этом губернатор заявил в ходе рабочего выезда в центр Иванова.

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