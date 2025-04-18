В Старице сделают архитектурно-художественную подсветку моста через Волгу

В Старице в 2025 году запланировано устройство архитектурно-художественной подсветки моста через Волгу — на объекте установят 418 прожекторов и 61 светильник, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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